شاهد...حادث مروع يحول 10 سيارات إلى كومة من الصفيح في مصر

الوكيل الإخباري - وقع حادث مروري، يوم الأربعاء، في القاهرة بالطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع اتجاه الفيوم، بالقرب من نفق الأوتوستراد، مما أدى إلى تصادم عدد من السيارات.

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واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ الاشخاص داخل السيارات بموقع الحادث في مصر .



وأوضح مصدر أمني مصري أن الحادث أسفر عن اصطدام 8 سيارات خاصة و2 نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم نقل 7 مصابين لمستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، وحالتهم بين متوسطة إلى خطيرة.

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