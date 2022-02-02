شاهد..حريق مهول يلتهم منازل بسكانها في الجزائر

الوكيل الإخباري - التهم حريقا عدد من المنازل بسكانها في دائرة عيم ولمان ولاية سطيف شرق الجزائر وتسيي في حصيلة مؤقتة في وفاة 8 اشخاص بينهم طفلين



وحسب بيان الحماية المدنية فقد "تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سطيف على إثر انفجار غاز المدينة بمنزل تبعه انتشار حريق في نحو 4 منازل مجاورة، بالمكان المسمى تجزئة لعمماشة حي 583 مسكن، بلدية عين ولمان". فيما اكدت مصادر أخرى ان الانفجار والحريق وقعا بسبب تسرب للغاز، بمنزل يقع بحي 583 مسكن في عين ولمان بسطيف.

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