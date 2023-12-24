شاهد طلاب في براغ يختبئون على حافة مبنى هربا من مسلح قاتل

الوكيل الإخباري - في جريمة غير مسبوقة صعقت الطلاب في جامعة تشارلز بالعاصمة براغ، يوم الخميس، أقدم طالب على قنص العشرات من زملائه في الحرم الجامعي.

اضافة اعلان



ففي لحظات رعب لا توصف راح الطالب الذي لقي حتفه لاحقا يقنص الطلاب من كل حدب وصوب، وهو واقف على شرفة أحد الأبنية في الجامعة.

وأظهرت الصور الرجل، الذي ذكرت وسائل الإعلام أن اسمه ديفيد كوزاك، وهو يصوب ببندقية سوداء اللون نحو الطلاب الذين هرعوا خائفين في الحرم الجامعي .



اختبؤوا تحت النوافذ

فيما وثقت مقاطع مصورة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، عددا من الطلاب يختبئون تحت النوافذ على حافة خطرة من مبنى مرتفع في الجامعة.



من جهتها أعلنت الشرطة في براغ أنها تشتبه في أن كوزاك البالغ من العمر 24 عاما أطلق النار على نفسه بعد تبادل إطلاق النار مع ضباط في ممر المبنى، وربما بعد إصابته.

إلى ذلك، بينت بعض المعلومات أن كوزاك كتب منشورات غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من جريمته المروعة، ألمح فيها إلى تخيلات الانتحار والقتل الجماعي.







#BREAKING : Mass shooter of #Prague is identified as David Koza. He used what appears to be a designated marksman rifle to kill three civilians & cause injuries among 20 others. He positioned himself over Charles University building. He committed suicide after killing people. pic.twitter.com/mt2MKrSBAG December 21, 2023

العربية