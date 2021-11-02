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الثلاثاء، 02-11-2021 10:09 ص

شاهد ...قاتل يقطع رأس شخص ويمشي به في أحد شوارع الإسماعيلية في مصر

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الوكيل الإخباري - تمكنت وزارة الداخلية المصرية من إلقاء القبض على شخص قام بقطع رأس عامل وفصله عن جسده في أحد شوارع الإسماعيلية.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ، في بيان لها، أنها ضبطت "مهتزا نفسيا" بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان) قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه وكان يتلفظ بكلمات غير مفهومة.

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وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل آثاث خاص بشقيق المجنى عليه.

وكان المتهم قد قام بقتل مواطن في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور وحمله ومشى بها في الشارع العام، مما أثار حالة من الذعر والرعب بين المواطنين.

 

ووصلت قوات الشرطة المصرية إلى مكان الجريمة وقامت بغلق الطرق المؤدية للشارع ونشر عناصرها في الموقع ومنعت المواطنين من ردم آثار دماء  الضحية، لحين وصول فريق النيابة العامة المصرية لمعاينة آثار الجريمة على النحو المطلوب.



 

المصدر - البيان 

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