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الجمعة، 22-07-2022 10:46 ص

شاهد.. قرد يهاجم طفلة ويلحق بها إصابات خطيرة في روسيا

قر


الوكيل الإخباري - هاجم قرد في روسيا طفلة بشكل مرعب وألحق بها أضرارا جسيمة رغم محاولة إبعاده من قبل أمها.

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وصرّح المحقق في شكاوى الأطفال بضواحي موسكو بأن الطفلة، التي هاجمها قرد في قرية تيربيغوريفو، خضعت لعملية جراحية ، ولا شيء يهدد حياتها. وفقا لروسيا اليوم.


وقال عن حالة الطفلة الصحية: " الأطباء أجروا العملية، كلي أمل في أن تتحسن صحة الطفلة الصغيرة قريبا".


ترقد الطفلة الآن في العناية المركزة، فيما كانت عائلتها قدمت إلى ضواحي موسكو من "جمهورية لوغانسك الشعبية"، وقد فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذه القضية.

 

 

البيان


 




 

 


 

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