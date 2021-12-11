شاهد.. لحظات مرعبة لإنقاذ شاب حاول الانتحار في مصر

الوكيل الإخباري - نشر قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية المصرية فيديو مدته لا تتجاوز الدقيقة يرصد لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

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وقال مصدر أمني إن الشاب ظل واقفا على حديد التكييف المثبت على شرفة منزله، لمدة قاربت 5 ساعات، قبل أن تتمكن القوات من السيطرة عليه.



وأوضح المصدر أن عملية الإنقاذ شارك فيها 4 لواءات شرطة و20 ضابطا وعدد من أفراد الأمن ، إضافة إلى رجال الحماية المدنية والإنقاذ بوزارة الداخلية في مصر .

وكان الشاب قد هدد بالانتحار قفزًا من شرفة مسكنه بالطابق السابع، دون أن يعرف أحد الدوافع التي قادته لذلك، وسط حالة من ذهول وصراخ أهالي المنطقة.

المصدر - البيان