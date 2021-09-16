شاهد.. لحظة انتحار فتاة في أشهر مول في مصر

الوكيل الاخباري - شهد مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة في مصر، خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس حادثا بشعا، حيث فوجئ رواد المول بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.



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وتجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري المصري في المكان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.



وتحفظت الأجهزة الأمنية المصرية على كاميرات الموال لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث ولتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أو السقوط نتيجة اختلال توازنها.





المصدر : روسيا اليوم