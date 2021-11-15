الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 10:15 ص

شاهد...لحظة دهس 3 فتيات في السعودية

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الوكيل الإخباري - باشرت الجهات الأمنية السعودية مساء أمس، حادث دهس وقع على طريق المئة، مقابل البوليفارد بخميس مشيط بمنطقة عسير -جنوب غرب السعودية، لثلاث فتيات أثناء محاولتهن العبور للجهة الأخرى للطريق، حيث تفاجأن بمركبة ارتطمت بهن في منتصف الشارع، حيث تم نقلهن لمستشفى خميس مشيط العام لتلقي العلاج.

فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو مرعب لحادثة دهس الفتيات في ظروف صعبة، حيث أن إحداهن ضربت بمقدمة السيارة.

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ووفقا للعربية نت، فإن الفتيات تعرضن لكسور وكدمات ويخضعن للعلاج وحالتهن مستقرة.

 

المصدر - البيان 

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