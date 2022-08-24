شاهد.. لحظة وفاة برازيلي في الهواء بعد فقدانه السيطرة على مظلته

الوكيل الإخباري-يعد الطيران المظلي من أخطر الألعاب الرياضية التي يمارسها الشباب، فقد يفقدون فيها حياتهم فجأة، مثلما حدث في لحظة موت برازيلي في الهواء بعد فقدانه السيطرة على مظلته الجوية.



وفي الواقعة المأساوية من نوعها، فقد الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما سيطرته على طائرته الشراعية في الجو بولاية بارايبا بالبرازيل، وفقا لما ذكرته «الديلي ميل» البريطانية.

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وأظهرت مجموعة من الصور فقدان الشاب الكسندر بيريرا للسيطرة على الطائرة الشراعية حيث هبط من ارتفاع حوالي 131 قدما من الهواء في بلدة فيلا نوفا الريفية.



وأعلنت السلطات المحلية في البلاد ، أن الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما وكان يتدرب على الطيران الشراعي توفي على الفور في مكان الحادث دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.



وقام مدرب القفز بالمظلات، والذي كان كاميرته فوق خوذته تصور ماذا يحدث، بإطلاق سراح الشاب الذي بدا وكأنه مسيطر في الهواء، لكن أعراض الدوران ظهرت عليه فجأة وسقط.





















صدى البلد