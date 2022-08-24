الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول اسس جديدة لقبول الطلبة في الجامعات

مجلس محافظة العاصمة يقر موازنته للعام المقبل

التنمية تخصص مسكنا لأسرة طالبين تفوقا في التوجيهي

الاستهلاكية العسكرية: تخفيضات على أكثر من 300 سلعة

القتل القصد لمطلق عيار ناري قتل شاب التوجيهي سهل خطاب

اكفان في شوارع عمان .. ما القصة ؟ - فيديو

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين توزع كراسي متحركة

الطاقة: الأردن مؤهل لأن يكون مركزا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

فلسطين: غرق رضيع في دلو ماء شرق خان يونس

وفاة أربعيني دهسته مركبة شحن واصطدمت بجدار اسمنتي

الأربعاء، 24-08-2022 05:05 م

شاهد.. لحظة وفاة برازيلي في الهواء بعد فقدانه السيطرة على مظلته

7777


الوكيل الإخباري-يعد الطيران المظلي من أخطر الألعاب الرياضية التي يمارسها الشباب، فقد يفقدون فيها حياتهم فجأة، مثلما حدث في لحظة موت برازيلي في الهواء بعد فقدانه السيطرة على مظلته الجوية. 

وفي الواقعة المأساوية من نوعها، فقد الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما سيطرته على طائرته الشراعية في الجو بولاية بارايبا بالبرازيل، وفقا لما ذكرته «الديلي ميل» البريطانية. 

اضافة اعلان


وأظهرت مجموعة من الصور فقدان الشاب الكسندر بيريرا للسيطرة على الطائرة الشراعية حيث هبط من ارتفاع حوالي 131 قدما من الهواء في بلدة فيلا نوفا الريفية.


وأعلنت السلطات المحلية في البلاد ، أن الشاب الذي يبلغ  من العمر 26 عاما وكان يتدرب على الطيران الشراعي توفي على الفور في مكان الحادث دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. 


وقام مدرب القفز بالمظلات، والذي كان كاميرته فوق خوذته تصور ماذا يحدث، بإطلاق سراح الشاب  الذي بدا وكأنه مسيطر في الهواء، لكن أعراض الدوران ظهرت عليه فجأة وسقط. 

 


 


 


 


 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55555555555555

مصرع طفل غرقاً في مصر

555555555

أمريكي يروي تفاصيل نجاته من الموت بفكي تمساح .. وفيديو يرصد الحادث

تونس2

"ابتلعهما البحر".. مأساة وفاة أم وابنها تهز تونس

76300_966876_large

المغرب .. كلاب ضالة تقتل طبيبة فرنسية

م

سقوط رخام على أسرة بالحرم المكي - تفاصيل

من-أول-من-تمنى-الموت

مصرع شاب بطلق ناري بمشاجرة في مصر