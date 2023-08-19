السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

التربية: لا فك لمعلمي الإضافي بمدارس السوريين والتكليف من عام إلى 3 أعوام

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

الامن العام : إصابتان اثر تدهور مركبة واصطدامها بعمود كهرباء

محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

الارصاد : الحرارة تصل إلى 44 درجة في هذه المناطق اليوم

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

تصريح هام من محافظ البنك المركزي بشأن الفائدة على القروض في الأردن

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

إيطاليا تدفع فاتورة مطعم تخلف سياح إيطاليون عن تسديدها

وزيرة الاستثمار: قطاع الصناعة أكبر مشغل للأيدي العاملة

السبت، 19-08-2023 01:47 م

شاهد لقطات من سقوط سائح سعودي من الطابق السادس في فرنسا

image


الوكيل الإخباري - سقط سائح سعودي صباح يوم الأربعاء من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية، في مشهد وصف بالمرعب.  

اضافة اعلان


السائح السعودي"28 عاماً" الذي سقط من نافذة الطابق السادس و اصطدم بشرفات الطوابق السفلية للفندق ليستقر جسده على طاولة رخامية في أسفل الفندق.


وأشار صحيفة "عكاظ" إلى أن السائح السعودي إصابته خطيرة وتم نقله على الفور إلى مستشفى باستور بميس الفرنسية، حيث خضع لعدة عمليات، في حين لا تزال الشرطة تحقق في حيثيات الحادث.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
و

تجديف نحو الموت.. وفاة شاب في بحيرة امريكية

ن

حشرت ملحاً بعيونه وعذبته حتى الموت.. ما جديد طفل العراق؟

اسعاف مصر3

بصورة بشعة .. شخص ينهي حياة عائلة شقيقته في مصر لهذا السبب

image

مقتل شخصين في فيضانات وانهيارات طينية شمال غرب الصين

رر

تفاصيل مروعة .. جزائري يخفي عائلته 5 سنوات

شرطة مصر

السلطات المصرية تكشف سبب قتل أب لزوجته وبناته الـ 5