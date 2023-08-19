شاهد لقطات من سقوط سائح سعودي من الطابق السادس في فرنسا

الوكيل الإخباري - سقط سائح سعودي صباح يوم الأربعاء من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية، في مشهد وصف بالمرعب.

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السائح السعودي"28 عاماً" الذي سقط من نافذة الطابق السادس و اصطدم بشرفات الطوابق السفلية للفندق ليستقر جسده على طاولة رخامية في أسفل الفندق.



وأشار صحيفة "عكاظ" إلى أن السائح السعودي إصابته خطيرة وتم نقله على الفور إلى مستشفى باستور بميس الفرنسية، حيث خضع لعدة عمليات، في حين لا تزال الشرطة تحقق في حيثيات الحادث.



سقوط سائح سعودي من بلكونة فندق في كان بفرنسا قبل قليل . عاجل :سقوط سائح سعودي من بلكونة فندق في كان بفرنسا قبل قليل . pic.twitter.com/6L88oKh4rX August 17, 2023

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