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السبت، 27-04-2024 08:46 ص

شاهد مجهول يقتل بلوغر عراقية في بغداد

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الوكيل الإخباري - أكدت أجهزة الأمن العراقية أنه تم فتح تحقيق "بمقتل امرأة شهيرة على شبكات التواصل الاجتماعي عل يد مجهولين في بغداد".

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ونقل مراسل "الحرة" عن الشرطة العراقية قولها إنه في مساء الجمعة أطلق مسلح يستقل دراجة نارية النار على امرأة تُعرف باسم "أم فهد" على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

وفي التفاصيل أطلق المسلح النار من مسدس عيار 9 ملم، قبل نزول المرأة من سياراتها في منطقة زيونة.

وأشار إلى أن إطلاق النار تسبب في إصابة امرأة أخرى كانت برفقة "أم فهد"، وهي تعمل معها في مركز للتجميل.

وقالت المرأة المصابة بحسب المصدر "إنه تم فتح النار عليها وعلى أم فهد، والتي فارقت الحياة بعد تلقيها عدة رصاصات".

 

 

لبنان 24

 

 




 

 


 

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