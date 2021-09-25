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السبت، 25-09-2021 10:21 ص

شاهد ...مقتل خمسة متسلقين في عاصفة ثلجية حاصرتهم بجبال إلبروس الروسية

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون إن خمسة متسلقين لقوا حتفهم بعد أن فاجأتهم عاصفة ثلجية بينما كانوا يتسلقون قمة جبل إلبروس في روسيا، أعلى قمة جبل في أوروبا.

قالت وزارة الطوارئ المحلية في روسيا إنه جرى إنقاذ 14 آخرين من المجموعة فوق الجبل في منطقة القوقاز وسط هبوب رياح قوية وهطول الثلوج بغزارة في درجات حرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.

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وأضافت الوزارة الروسية أن مجموعة المتسلقين الروس أطلقت نداء استغاثة بعد الخامسة مساء يوم الخميس، وجرى نقل 11 من الناجين إلى المستشفى، بحسب الوزارة.

 

المصدر - البيان 

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