شاهد..مقتل 6 وفقدان 20 في انهيار صخري عند شلال في البرازيل

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الإطفاء إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل يوم السبت.
وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.
وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه محطمة زورقين.
مشهد مروع .. انهيار كتلة جبلية على قارب سياحيhttps://t.co/w70qpJBN5R#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bU9AjTQs43— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 9, 2022
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة