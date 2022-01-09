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الأحد، 09-01-2022 09:36 ص

شاهد..مقتل 6 وفقدان 20 في انهيار صخري عند شلال في البرازيل

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الوكيل الإخباري -  قالت إدارة الإطفاء إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة بجروح خطيرة عندما انهار جدار من الصخور فوق زوارق أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل يوم السبت.

وانفصل برج من الصخور فجأة عن جدار جبلي مطل على واد ضيق وانهار على عدة قوارب سياحية، دافعا بموجة ضخمة فوق البحيرة في كابيتوليو بولاية ميناس جيرايس.

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وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي سياحا يصرخون بينما تصطدم كتلة ضخمة من الصخور بالمياه محطمة زورقين.

وأُصيب الضحايا التسعة بكسور في العظام ونُقل أحدهم في حالة خطيرة إلى مستشفى مصابا بجروح في الرأس والوجه. وقال بيدرو أيهارا المتحدث باسم إدارة الإطفاء للصحفيين إن نحو 23 آخرين عولجوا من إصابات طفيفة.

 

 

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