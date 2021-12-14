شاهد...نجاة امرأة وطفليها من الموت تحت عجلات القطار في إندونيسيا

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظات مروعة لنجاة امرأة وأطفالها من الموت المحقق تحت عجلات قطار في إندونيسيا.

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ويظهر الفيديو محاولة سيدة تقود دراجة نارية بصحبة ابنتها وطفلها الصغير، عبور قضبان السكة الحديد، في منطقة لوماجانغ بإندونيسيا،





ولكن حدث عطل مفاجئ ، وتعطلت الدراجة على القضبان، وحاولت السيدة التقدم بها للأمام ولكن دون جدوى، فقررت سحبها للخلف بمساعدة أطفالها، حسب ما أظهر مقطع الفيديو.





وفشلت المرأة وابنتها في سحب الدراجة من على القضبان، وقررا التخلي عنها، وتمكنوا من الهرب قبل وصول القطار في آخر لحظة.





المصدر - البيان