شاهد ...ياباني يطعن 6 أشخاص في مترو طوكيو ثم يجلس ليدخن سيجارة

الوكيل الإخباري - أثار شاب ياباني مسلح بسكين موجة من الهلع والخوف بعدما طعن 6 أشخاص في إحدى محطات قطارات الأنفاق بطوكيو مساء أمس الأحد.



وقام المسلح بطعن من يقف بطريقه، ورش سائل سريع الاشتعال في المحطة وأضرم فيها النار مسببًا حالة من الهلع، ظهرت بوضوح في فيديو انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلا أن الشرطة سرعان ما ألقت القبض عليه .

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وبحسب الشرطة اليابانية فإن المهاجم شاب عمره 24 سنة، انتحل شخصية راكب، وراح يهاجم الركاب الذين أسرعوا بالفرار من عربة إلى أخرى، ثم جلس وراح يدخن سيجارة منتظراً القبض عليه بحسب فيديو سجله أحد الركاب. وظهر في الفيديو مستوى الرعب الذي استولى على الركاب وهم يفرون من هجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات على ركاب السكك الحديدية. وفقاً لموقع "العربية.نت".

وأعاد الهجوم الذاكرة إلى عمليات إرهاب عدة، شهدتها بعض محطات المترو باليابان، أشهرها هجوم بغاز سام، شنته في مارس 1995 جماعة "أوم شنريكيو" المحظورة، وذلك عبر إلقائها زجاجة من غاز أعصاب السارين، وقتلت بالعملية 13 راكبًا مع إصابة 5000 آخرين.

المصدر - البيان