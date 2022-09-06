شاورما تودي بحياة شخص في الهند

الوكيل الإخباري-فرضت حكومة ولاية كيرالا في الهند ترخيصًا إلزاميًا لإعداد وبيع الشاورما في المحلات التجارية في جميع أنحاء الولاية بعد وفاة شخص بسببها.



وفقًا لإخطار صادر عن إدارة الصحة بولاية كيرالا يوم الخميس، فإن الأكشاك التي تم العثور عليها تعمل بدون ترخيص ساري المفعول قد تتعرض لغرامة تصل إلى 5 آلاف روبية والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.



تنص الإرشادات على أن الشاورما يجب أن تبقى عند درجة حرارة 4 درجات مئوية، ويجب أن تكون مكونات الشاورما معتمدة من هيئة معايير سلامة الأغذية في الهند (FSSAI).



وأضافت أن الدجاج المستخدم في الشاورما يجب أن ينضج لمدة 15 دقيقة ولحم البقر لمدة 30 دقيقة.



اضافة اعلان

ويجب أن تحتوي كابسة الشاورما على تاريخ انتهاء الصلاحية وتاريخ الصنع المذكور.





صدرت الإرشادات بعد ما يقرب من 3 أشهر من وفاة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في كاساراجود بعد تناولها الشاورما مرة أخرى، مما أعاد تسليط الضوء على سلامة الطبق الذي أصبح شائعًا بشكل كبير في ولاية كيرالا بـ الهند.



توفيت ديفانادا وهي طالبة بالمدرسة في 1 مايو، وتم نقل أكثر من 40 آخرين إلى المستشفى بسبب تسمم غذائي بعد أن تناولوا شاورما من منفذ في Neeleswaram.



أظهر فحص عينات الشاورما التي تم جمعها من المطعم آثار بكتيريا الشيجيلا والسالمونيلا فيها والتي قال الخبراء إنها قد تكون قد أدت إلى الوفاة.



صدى البلد