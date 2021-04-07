الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

الأمانة تغلق 11 منشأة لمخالفتها أوامر الدفاع

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

البلبيسي : المنحنى الوبائي بدأ بالانخفاض

نقيب الفنانين لـ الوكيل : 15 فنانا أردنيا مصابون بكورونا

لجنة التربية النيابية تؤكد أهمية التعليم المدمج

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع 29

شكوى من انقطاع المياه عن جبل الجوفة بعمان

تطعيم مسجلي منصة تلقي اللقاح خلال أسبوع

عاجل

الملك يوجه رسالة للاردنيين

الأربعاء، 07-04-2021 01:52 م

شخص يفرغ ثلاث رصاصات في طليقته أمام طفلتهما في العراق -فيديو

صخ


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا توضيحيا بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام شخص بإطلاق النار على طليقته أمام ابنتهما الصغيرة داخل إحدى المنازل في محافظة البصرة.

اضافة اعلان

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك، أنه بتاريخ 21 أذار وردت أخبار إلى مركز شرطة المعقل بتعرض سيدة إلى إطلاق نار من قبل طليقها الهارب بسبب مشاكل شخصية.


وقامت شرطة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده وإصدار أمر قبض بحقه وفق قانون العقوبات العراقي.


وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

جريمة قتل بشعة في تكساس بطلها شقيقان.. والضحية أسرة بأكملها! - صورة

جريمة مصر

جريمة مروعة تهز مصر وأمر فوري بتشريح الجثة

سوريا

مريض كورونا يلقي بنفسه من الطابق الرابع في سوريا

1-1427562

فيديو مروع يهز العراق.. أطلق النار على طليقته بسبب 100 دولار - شاهد

2de195c9-8392-48b7-9b5d-f9ee4c6cacd2_16x9_1200x676

جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها

1048488725_0_0_2000_1082_1000x541_80_0_0_cba24167224e781728c9499fb8d3b845

قطار يصدم سيارة خاصة في مصر ويهشمها تماما - فيديو وصور

أخبار متعلقة
1-1427562

فيديو مروع يهز العراق.. أطلق النار على طليقته بسبب 100 دولار - شاهد