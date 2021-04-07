شخص يفرغ ثلاث رصاصات في طليقته أمام طفلتهما في العراق -فيديو

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا توضيحيا بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام شخص بإطلاق النار على طليقته أمام ابنتهما الصغيرة داخل إحدى المنازل في محافظة البصرة.

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وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك، أنه بتاريخ 21 أذار وردت أخبار إلى مركز شرطة المعقل بتعرض سيدة إلى إطلاق نار من قبل طليقها الهارب بسبب مشاكل شخصية.



وقامت شرطة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده وإصدار أمر قبض بحقه وفق قانون العقوبات العراقي.



وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الامكانيات والجهود بغية القبض عليه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

البيان