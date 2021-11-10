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الأربعاء، 10-11-2021 09:56 ص

شرطة باراجواي تلقي القبض على مشتبه به في مقتل عالم ألماني وابنته

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الوكيل الإخباري - قالت الشرطة في باراجواي يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على مشتبه به في مقتل عالم ألماني وابنته الشهر الماضي.

ولم يتم تعريف المشتبه به إلا على أنه مواطن ألماني. وقال رئيس قسم جرائم القتل في الشرطة الوطنية هوجو جرانس، لإذاعة مونومنتال إن مواطنين ألمانيين آخرين على الأقل مطلوبان لعلاقتهما بالقضية.

ويشتبه في تورط الأشخاص الثلاثة في الجريمة وتخطيطهم لها.

واكتشفت جثتا العالم /62 عاما/ وابنته /14 عاما/ في منزل أسرتهما بالقرب من أريجوا، حوالي 30 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أسونسيون.

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وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أنهما قتلا يوم 22 أكتوبر.

وقال الطبيب الشرعي هيكتور ميزا إن الضحيتين توفيتا جراء طلقات نارية يفترض أنها من السلاح نفسه. وقتل الأب بطلق ناري في رقبته، وهناك مؤشرات على أنه تعرض للتعذيب من قبل. وعثر على ابنته في حوض استحمام مليء بالماء.

وكان الرجل عالما من بافاريا. ومن المفترض أنه عاش في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على الأقل بشكل غير يومي لمدة لا تقل عن خمس سنوات لأن أوراقه ذات الصلة بباراجواي صدرت في عام 2016.

المصدر - البيان 

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