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شرطي يقتل زميلا له لسبب غريب في مصر

الأربعاء، 18-08-2021 09:23 ص

شرطي يقتل زميلا له لسبب غريب في مصر

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الوكيل الاخباري- إثر شجار مع حرس المحكمة، لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب زميل له ومحام، بعد أن أقدم أمين شرطة آخر على إطلاق الرصاص عليهم في محيط محكمة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في مصر.

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وفي تفاصيل هذه الواقعة، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن مركز القناطر الخيرية  تلقى إخطارا من مباحث مركز القناطر بإطلاق أمين شرطة الرصاص على زملائه في حراسة المحكمة، ووجود متوفي ومصابين، حيث انتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع على الفور وتمت السيطرة على الموقف.

وكشفت التحريات أن أمين شرطة قام بالاعتراض على تحرير زوجته محضرا له بنيابة القناطر، فتشاجر مع حراسة المحكمة وأطلق الرصاص عليهم مما أسفر عن مصرع أمين الشرطة محمد س (55 عاما)، وإصابة أمين الشرطة، محمد س (45 عاما)، بطلقة في خده الأيمن، والمحامي إبراهيم ق ع (23 عاما)، بطلقة بالكتف الأيمن.

وسيطرت قوات الأمن على الموقف، وتم ضبط أمين الشرطة مطلق الرصاص والتحفظ عليه وعلى السلاح، مع استكمال التحقيق في الواقعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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