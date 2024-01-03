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الأربعاء، 03-01-2024 11:46 ص

شقيقتان تلقيان بأنفسهما من شرفة منزلهما في مصر

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الوكيل الإخباري - ارتابت لحظات ذهول وذعر أهالي حي الكوثر بمحافظة سوهاج بصعيد مصر مساء يوم الثلاثاء بعد مشاهدتهم قيام شقيقتين بإلقاء أنفسهما من شرفة شقتهما بالدور التاسع، الواحدة تلوى الأخرى في منظر بشع.

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وسقطتا جثتين هامدتين على الأرض، بعد إصابتهما بكسور في جميع أنحاء الجسد، وتم نقلهما إلى المستشفى كجثث هامدة.

 

وبتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود العيان والجيران، تبين أن الفتاتين "مي ح" 34 عاماً، لديهما أمراض نفسية منذ سنوات، وتخضعان للعلاج النفسي، مما أدى إلى عدم زواجهن، وإصابتهما بأمراض نفسية خطيرة.

 

لبنان 24

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