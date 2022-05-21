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السبت، 21-05-2022 03:23 م

شمبانزي يلتهم وجه سيدة بالكامل في أمريكا

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الوكيل الاخباري- في واقعة مرعبة بدأ شمبانزي مجنون في أكل وجه امرأة  واقتلع عينيها بكل شراسة وجردها من لحمها في بعض مناطق جسدها، لتتحول الساحة التي تربى فيها الشمبانزي الأليف إلى ساحة معركة ملطخة بالدماء.

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لم تترك "ساندرا هيرولد" أي خيار سوى طعن حيوانها الأليف الذي يبلغ قيمته 40 ألف جنيه إسترليني في ظهرها بسكين نحت وضربه على رأسه بمجرفة عندما شن هجومًا وحشيًا على صديقتها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

 

أصبح الشمبانزي المراهق والذي يدعى "ترافيس" وكان يبلغ من العمر 14 عامًا ، من المشاهير في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة ، حيث كان يعتبر غير ضار حتى اقتلاع عيون شارلا ناش وأكلها.

ساندرا التي اعتنت وربت ترافيس وتقاسمت معه سريرًا، استدعت الشرطة طلبًا للمساعدة ، وصرخت: "لقد مزقها! أسرع! أسرع! من فضلك".

'وتكمل صراخها للنجدة، قائلة:"لقد مزق وجهها! إنه يأكل وجهها!"، وقد تجاهل ترافيس أفضل محاولات ساندرا لإنقاذ صديقتها حتى أنه هرب بأربع رصاصات في ظهره قبل أن يصطدم في النهاية حتى وفاته.

 

نجت شارلا بأعجوبة لكن إصاباتها كانت مروعة لدرجة أن المسعفين لم يتمكنوا من فك رموز جنس الضحية بسبب شدة الجروح.

كانت ساندرا قد أضافت لـ ترافيس جرعة أكبر من المعتاد من دواء زاناكس المضاد للقلق في كوب الشاي اليومي في نفس اليوم الذي هجم فيه على شارلا .


التهم الشمبانزي وجهها ويديها وألقى بشرائط من اللحم وفروة الرأس حول حديقة ساندرا، وقالت ساندرا: "أمسكت بالمجرفة وضربته بالمجارف لأوقفها. لم يكن الأمر يعمل ، فذهبت واضطررت إلى الحصول على سكين - وطعنته اضطررت لذلك".

 

 

 

صدى البلد


 




 

 


 

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