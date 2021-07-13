صاعقة برق أودت بحياة 11 هندياً خلال التقاط صور سيلفي - فيديو

الوكيل الإخباري - لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم أثناء التقاط صور للبرق في مدينة جايبور شمالي الهند، يوم الأحد الماضي.



وكان الضحايا يريدون توثيق لحظات إضاءة السماء من فوق قلعة قديمة بالمدينة، إلا أن صاعقة تسببت في مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.



وحسب وسائل إعلام محلية، كان 27 شخصا فوق القلعة وقت البرق، وقيل إن بعضهم قفز على الأرض خوفا من الصواعق.

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المصدر - لبنان 24