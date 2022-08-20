الأحد 21-08-2022
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الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير
وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة
دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية
انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء
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البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي
زين تقيم بطولة "جيلنا" لإقليم الجنوب في العقبة
بيولاب ينشر بحثاً تحليلاً عن آلية إنتشار "فيروس كورونا" في الأردن والمنطقة في واحدة من أعرق المجلات العلمية في العالم
اتفاقية تعاون بين "نوى" وجمعيّة همّتنا
كورونا
كورونا
كورونا في كوريا الجنوبية.. أعلى حصيلة للوفيات في 3 أشهر
دراسة..نصف المصابين بأوميكرون لا يعلمون!