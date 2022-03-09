صدمة في مصر.. ألقى بزوجته وأبنائه من الطابق الثاني

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام مصرية عن مفاجأة حول واقعة إلقاء أب لزوجته وأولاده الخمسة من الطابق الثاني، مشيرة إلى ان المتهم كان يدرب أطفاله على القفز من المنزل عبر الربط بالحبال من الطابق العلوي وخلال التدريب دفع بزوجته وأولاده من الطابق الثاني دون الحبال ما أصابهم بكدمات وكسور وجروح.

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وروى شاهد عيان، تفاصيل واقعة إلقاء أب لزوجته وأبنائه الخمسة من الطابق الثاني، مؤكدًا أن الزوج يعاني من اضطراب نفسي وعصبي منذ خمسة سنوات.



وأضاف الشاهد أن المتهم لم يدمن أي مواد مخدرة كما نشرت بعض المواقع الإخبارية، لكنه يدمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما أصابه بحالة لوثة عقلية واضطراب عصبي، لافتا إلى أنه قرر خلال الأسبوع الماضي تدريب أولاده على الألعاب القتالية كما في إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة (ببجي).

وأشار إلى أن المتهم كان يدرب أطفاله على القفز من المنزل عبر الربط بالحبال من الطابق العلوي وخلال التدريب دفع بزوجته وأولاده من الطابق الثاني دون الحبال ما أصابهم بكدمات وكسور وجروح.



وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من أهالي دندرة بإصابة ربة منزل وأطفالها بعد الاعتداء عليهم بالضرب داخل منزلهم بقرية دندرة.



بالفحص تبين إصابة ربة منزل تُدعى "أسماء.ط.ع، 35 عامًا، بجروح قطعية بالرأس، وأطفالها الخمسة هم "حنين.أ.ح"، 8 أعوام، اشتباه نزيف بالمخ، و"حسين.أ.ح"، 10 أعوام كسر بالذراع الأيمن، و"حبيبة.أ.ح"، 16 عامًا، جروح بفروة الرأس، و"مصطفى.ا.ح"، عامين، سحجات متفرقة بالجسم، و"حبيب.أ.ح"، 12 عامًا، تقرر نقلهم لمستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، كما ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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