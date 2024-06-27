صدمة في مصر.. 11 طفلا يرون الموت خلال "اللهو"

الوكيل الإخباري- ضجت محافظة الدقهلية شمال مصر، بعد إصابة 11 طفلًا باختناقات داخل حمام سباحة بأحد مراكز الشباب.

اضافة اعلان



وفي التفاصيل، ذكرت وسائل الإعلام أن الواقعة جرت في مركز شباب ميت رومي بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية.



وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية إخطارًا بوصول 11 طفلًا مصابين بضيق تنفس إلى مستشفى دكرنس، منقولين من حمام سباحة.



وتبين أن أعمار الأطفال لم تتخط 12 عامًا، وقررت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، منى عثمان، تشكيل لجنة لكشف ملابسات الواقعة.



وذكرت وسائل إعلام ، أن الأطفال أصيبوا بضيق تنفس نتيجة استنشاقهم مادة الكلور داخل حمام السباحة، وتلقوا الرعاية الطبية داخل مستشفى المدينة.



من جهته، قال مدير إدارة الأزمات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، حسام مصطفى، إن لجنة فنية سحبت عينات من مياه المسبح لمعرفة أسباب اختناق الأطفال.



وتبين زيادة نسبة الكلور في حمام السباحة بسبب أعمال التطهير، وتقرر غلق المسبح لمدة 5 أيام، لحين إجراء أعمال الصيانة اللازمة، وإعادة فحص غرفة التحكم والمياه.



