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الأربعاء، 03-05-2023 11:37 ص

صوت استغاثة وتدفق مياه.. هذا ما فعلته التماسيح بجسد صياد أسترالي !

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الوكيل الإخباري- عُثِر على رفات أسترالي داخل تمساحين؛ إثر فقدانه خلال ممارسته الصيد في مياه منطقة تنتشر فيها هذه الزواحف، على ما أعلنته الشرطة المحلية في استراليا  اليوم .

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وقالت الشرطة إن الرجل البالغ 65 عامًا، والذي عرّفته وسائل الإعلام الأسترالية باسم "كيفن دارمودي"، كان قد ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينزلاند (شمال شرق) السبت مع سكان محليين.


وسمع شهود في وقت لاحق الرجلَ "يصرخ ويستغيث بصوت عالٍ جدًّا، ثم تَبِعَ ذلك صوت تدفق كبير للمياه"؛ وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.


وقتل حراس مسلحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة في حديقة ليكفيلد الوطنية؛ حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.


ووصف مفتش الشرطة ما حصل بأنه "مأساة"، قائلًا: إن تحاليل أجريت على التمساحين "أتاحت للأسف التعرف على رفات الرجل المفقود"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".


وقال هندرسون: إن ضحية الحادثة كان "رجلًا لطيفًا للغاية" وكان مدير مقهى من قرية ريفية في شمال الولاية.


وحذّر المسؤولُ عن المسائل المرتبطة بالثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس، من أن كوينزلاند هي "أرض التماسيح".


وقال: "إذا كنتم في المياه وخصوصًا في ليكفيلد، التي صُنّفت تحديدًا (كموقع) لحماية التماسيح؛ فيجب أن تتوقعوا رؤية تماسيح في تلك المياه".

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