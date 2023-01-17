صور- حادث سير مروع يودي بحياة 7 أشخاص واصابة 30 آخرين في العراق

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، مصرع 7 مشجعين رياضيين وإصابة 30 في حادث مروري، بينما كانوا متوجهين لحضور مباراتي نصف نهائي "خليجي 25".

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار (جنوب) حسين الجليلي قوله إن "الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح" دون مزيد تفاصيل.



وكانت الحافلة تقل مشجعين متوجهين إلى محافظة البصرة لحضور مباراتي نصف نهائي "خليجي 25"، قبل أن تتعرض لحادث سير قرب محافظة ذي قار.













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