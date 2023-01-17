الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 09:15 ص

صور- حادث سير مروع يودي بحياة 7 أشخاص واصابة 30 آخرين في العراق

WhatsApp Image 2023-01-17 at 09.12.41 (1)


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، مصرع 7 مشجعين رياضيين وإصابة 30 في حادث مروري، بينما كانوا متوجهين لحضور مباراتي نصف نهائي "خليجي 25".

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار (جنوب) حسين الجليلي قوله إن "الحادث المروري الذي تعرضت له حافلة تقل مشجعين إلى محافظة البصرة، أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح" دون مزيد تفاصيل.


وكانت الحافلة تقل مشجعين متوجهين إلى محافظة البصرة لحضور مباراتي نصف نهائي "خليجي 25"، قبل أن تتعرض لحادث سير قرب محافظة ذي قار.

 


 


 


 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
209929

اصابة 8 أشخاص باطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

thumbs_b_c_cc9ef165107a2e7aca3cf25aca054e14

مصرع 3 أشخاص واصابة 35 آخرين بسقوط حافلة من منحدر في المكسيك

2069271

امرأة تقتل زوجها لكسره أكواب قهوة في ليبيا

2068382

مقتل شخص وإصابة آخرين في هبوط طائرة روسية

11

تفاصيل مؤلمة لمقتل فتاة بعد استدراجها على سناب شات في بلجيكا

Fl-UArgWAAEm9ub

الشرطة الأمريكية تكشف ملابسات وفاة 5 أشخاص في منزلهم

أخبار متعلقة
image

وفاة 8 أشخاص في حادث أليم بالجزائر

2064126

وفاة شخص وإصابة آخرين باصطدام حافلتين في مطار طهران الدولي