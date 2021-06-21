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الإثنين، 21-06-2021 09:14 م

صور - حادث مؤسف لقطار يدهس حافلة ركاب في مصر اليوم

قطار


الوكيل الإخباري - نشرت إحدى المواقع المصرية صورا، قالت إنها ترصد اللقطات الأولى لحادث قطار حلوان، الذي اصطدم بإحدى حافلات نقل الركاب.

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وقال موقع "مصراوي" إن الحادث، وقع اليوم الاثنين، بمنطقة كفر العلو، في حلوان، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستصدر بيانا تفصيلا عن الحادث.


ووقع الحادث نتيجة اصطدام قطار محمل بالفحم بحافلة تقل عمالا تابعين لإحدى مصانع الملابس، بحسب "مصراوي" بينما قال بعض مستخدمي الإنترنت، إن القطار دهس حافلتين.


ونقل الموقع عن شاهد عيان، قوله إن الحافلة كانت تقل عمالا، وأنها تعرضت للاصطدام بالقطار، الذي كان محملا بفحم الكوك.


وبحسب شاهد العيان، فإن الحادث أسفر عن دهس الحافلة بواسطة القطار وتحطمها بالكامل، بينما قال مصدر أمني مصر إنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية، ترافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية إن الحادث أدى إلى مصرع 4 عمال وإصابة 26 آخرين، في إحصائيات أولية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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