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السبت، 03-09-2022 09:40 ص

صور-طفل رضيع بجيبه تذكرة قطار يثير تعاطف المصريين .. تفاصيل

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الوكيل الإخباري-طفل رضيع لم يرى من الحياة إلا لونها الأسود، بين خضرة الأرض الزراعية بجوار قطار المنيا، افترش الأرض طفل لا يتجاوز عمره خمسة أشهر أصبحت سريره الهادئ لساعات، وحيدا، دون أب وأم، وفي جيبه تذكرة قطار.

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الطفل الذي لا يعرف أحد اسمه حتى الآن، عثر عليه أهالي المنيا في الأرض الزراعية بمركز سمالوط في المنيا، على الفور نشر من عثروا على الطفل صوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي للاستدلال على أهله.

 

"ربما كان مخطوفا أو أهله تركوه بإرادتهم"، لا أحد يعلم الحقيقة، لكن تساءل العديد: "إذا كان مخطوفا لماذا تركه خاطفه في الأرض الزراعية ولماذا يوجد في جيبه تذكرة قطار ؟"، فيما يعتقد آخرون أن أهله هم من تخلوا عنه، لكن سنه الكبير مقارنة بالأطفال الذي يتم العثور عليهم في الشارع حديثي الولادة أثار الجدل أيضا.

يقول بولا محروس الذي عثر على الطفل لـموقع «صدى البلد»: "وجدنا الطفل في الأرض الزراعية بجوار محطة القطار، وكان في جيبه تذكرة القاهرة بني سويف".


لم يعرف بولا أو أيا ممن عثروا على الطفل حقيقة فقدانه، ويتابع: "الطفل موجود حاليا في دار رعاية بحسب ما أمرت به النيابة".


أعلن الكثير رغبتهم في تبني الطفل حال عدم الوصول إلى أهله أو رفضهم استلامه، ومن بينهم أم زياد التي أوضحت أنه حال تحويله لدار رعاية فهي على استعداد للتكفل به.

 

 

 


 




 

 


 

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