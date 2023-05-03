الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 03-05-2023 10:36 ص

صور- فيضانات وأمطار غزيرة تودي بحياة 55 شخصاً في رواندا

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الرسمية في رواندا اليوم الأربعاء بأن 55 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات وأمطار غزيرة في غرب البلاد.

ويُظهر مقطع فيديو على حساب هيئة البث الرواندية على تويتر مياها موحلة تتدفق على طول طريق وبيوت أغرقتها تيارات المياه سريعة.

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وتداول رواد مواقع التواصل على تويتر صور للفيضانات 


 

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