صور- فيضانات وأمطار غزيرة تودي بحياة 55 شخصاً في رواندا

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الرسمية في رواندا اليوم الأربعاء بأن 55 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر فيضانات وأمطار غزيرة في غرب البلاد.



ويُظهر مقطع فيديو على حساب هيئة البث الرواندية على تويتر مياها موحلة تتدفق على طول طريق وبيوت أغرقتها تيارات المياه سريعة.

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وتداول رواد مواقع التواصل على تويتر صور للفيضانات



Heavy rains and floods have led to the loss of at least 55 lives in



#RBANews pic.twitter.com/hGlR7ESNQR JUST INHeavy rains and floods have led to the loss of at least 55 lives in @RwandaWest May 3, 2023

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