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السبت، 11-12-2021 01:59 م

صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية

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الوكيل الاخباري - تعرضت طفلة يمنية تبلغ من العمر عامين، وتدعى دنيا إدريس حمود، إلى هجوم عنيف من أسد داخل حديقة الحيوانات بمحافظة إب وسط اليمن، ما تسبب في بتر يدها اليسرى.

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في التفاصيل، "الطفلة دنيا أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها فيما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها".



وأوضحت المصادر أنه جرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد، وفق موقع "يمن مونيتور".

 

في التفاصيل، قالت مصادر محلية، إن "الطفلة دنيا أدخلت يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها فيما كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها".



وأوضحت المصادر أنه جرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد، وفق موقع "يمن مونيتور".

 

 

 

المصدر : العربية 

 

 

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