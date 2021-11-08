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الإثنين، 08-11-2021 09:23 ص

صياد برازيلي قفز في بحيرة هربا من النحل فغرق وافترسته أسماك الضاري

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الوكيل الإخباري - لقي صياد برازيلي مصرعه بشكل مأساوي بعد أن قفز إلى مياه إحدى البحيرات أملا في النجاة من سرب نحل، لكن نهاية لا تخطر بالبال كانت في انتظاره.

وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 30 عاما، كان في رحلة صيد برفقة اثنين من أصدقائه، عندما هاجمهم سرب نحل، خافوا من لسعاته.

وقفز الصيادون الثلاثة إلى البحيرة التي يكثر فيها سمك البيرانا (الضاري)، لكن أحدهم لم يتمكن من الخروج بعد ذلك.

وعندما استخرج غواصون مختصون جثة الصياد، وجدوا أن سمك البيرانا قد التهم أجزاء من وجهه وأذنه ومناطق أخرى من جسده.

وتم العثور على الجثة على بعد نحو 4 أمتار من ضفة البحيرة التي تقع في بريزيلانديا دي ميناس الريفية، وتبعد نحو 600 ميل شمال غربي ريو دي جانيرو.

ومنحت السلطات المحلية إذنا لعائلة الضحية لدفن جثمانه، إثر استبعاد أي فرضية جنائية في الوفاة.

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ولم يتضح ما إذا كان الضحية قد غرق في المياه جراء مهاجمته من قبل سمك البيرانا، أم إنه غرق وفارق الحياة ثم قامت الأسماك بأكل أجزاء من الجثة.


وتشير البيانات، إلى أن عضات البيرانا ليست أمرا نادرا، ففي النصف الأول من سنة 2007 تم الإبلاغ عن 200 هجمة منها في بحيرة اصطناعية بمدينة بالماس وسط البرازيل .

 

المصدر - البيان 

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