الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

صور.. طالب يتعرض لضرب مبرح من معلم بالرصيفة

الأربعاء، 07-09-2022 03:25 م

صياد يختبئ بثلاجة لأكثر من 11 يوماً في البرازيل .. هل بقي على قيد الحياة ؟

Doc-P-988165-637981358024610699


الوكيل الإخباري-بات صياد برازيلي نجا من الموت بعد أن قضى 11 يوماً وهو يطفو داخل ثلاجة دون طعام أو ماء، حديث وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لغرابة ما حدث معه.

فقد كشف روموالدو ماسيدو رودريغيز البالغ من العمر 44 عاماً، لقناة "تي في ريكورد" البرازيلية قبل مغادرة سورينام، أنه تم إنقاذه عند آخر نفس، مؤكداً أنه لو بقي يوماً إضافياً واحداً لكان مات داخل الثلاجة.

اضافة اعلان

كما أوضح أنه غادر في أواخر يوليو/تموز الماضي، بقاربه الخشبي مدينة أويابوك البرازيلية في ولاية أمابا لقضاء رحلة صيد لمدة ثلاثة أيام في أوائل أغسطس/آب.

إلا أن قاربه تشقق في الطريق وتسربت المياه إلى داخله، فلجأ الصياد خوفا من الغرق إلى ثلاجة كانت على متن القارب واحتمى بداخلها مدة 11 يوما بلا طعام، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

وبقي هناك إلى أن عثرت عليه مجموعة من الصيادين على بعد حوالي 400 كيلومتر (حوالي 250 ميلًا) من ساحل سورينام حيث غرق قاربه.



كما تابع أنه عاش أياما صعبة جدا خصوصا بعدما أحاطت أسماك القرش الثلاجة، ظننت أنني سأتعرض لهجوم.

وأضاف أنه كان يفكّر فقط بعائلته، وهو ما أعطاه الأمل في هذا الوضع الصعب.

يشار إلى أن الرجل وجد مصابا بالجفاف وقد فقد 5 كيلو غرامات من وزنه خلال الأيام التي قضاها وحيدا وسط المحيط الأطلسي، وذلك بحسب وسائل إعلام برازيلية محلية. "العربية" 

 

 

لبنان24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
111111111111

بريطانيا .. «غاز الضحك» يتسبب في شلل رجل

معلومات_عن_سمك_القرش

سمكة قرش تقتل امرأة أمريكية في جزر الباهاما

201952752157507IN

100 حيوان .. عصابة من القرود تقتل رجلا فوق سطح منزله في الهند

2222222222222

بحادث غير مسبوق..إستخراج عظم دجاجة من قلب رجل في العراق

222222222222

نوبة قلبية تودي بحياة امرأة قبل اعدامها وتنفيذ الحكم على جثتها في ايران

يييييييييييييييي

حريق ضخم في عمّان قرب الدوار الثالث - فيديو

أخبار متعلقة
7777

شاهد.. لحظة وفاة برازيلي في الهواء بعد فقدانه السيطرة على مظلته