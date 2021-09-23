ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني ان طفل من مواليد (2007) تعرض بمنطقة ابو علندا، لحادث دهس بتاريخ 19/9/2021، من قبل سائق مركبة عشريني ولاذ بالفرار.



وبين المصدر الامني انه تم إسعاف الطفل إلى المستشفى وحالته الصحية متوسطة وجرى التعميم على مواصفات المركبة.



واشار المصدر انه وبتاريخ 20/9/2021 تم ضبط السائق والمركبة وجرى تحويله إلى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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