الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 04:40 م

ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني ان طفل من مواليد (2007) تعرض بمنطقة ابو علندا، لحادث دهس بتاريخ 19/9/2021، من قبل سائق مركبة عشريني ولاذ بالفرار.

وبين المصدر الامني انه تم إسعاف الطفل إلى المستشفى وحالته الصحية متوسطة وجرى التعميم على مواصفات المركبة.

واشار المصدر انه وبتاريخ 20/9/2021 تم ضبط السائق والمركبة وجرى تحويله إلى المركز الأمني المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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