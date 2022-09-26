ضبط سائق يقود بسرعة 174 كم /ساعة على الصحراوي

الوكيل الإخباري - تسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات إلى سقوط حمولة مركبة ( ديانا ) على الطريق العام، داخل نفق الدوار الرابع في عمّان.

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وبيّن التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أنه ورغم التحذيرات لا زالت الدوريات المنشرة على الطرق تضبط السرعات العالية، حيث تم ضبط سائق يقود بسرعة 174 كم/ساعة، على الطريق الصحراوي، وتم حجز الرخص واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.



ودعا التقرير سائقي الشاحنات بضرورة التقيّد بالحمولة، وضرورة عدم بروزها على الشارع العام لما لها أثر كبير للحوادث المرورية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

