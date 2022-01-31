ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - قال الملازم عبدالله المهيدات من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إن كافة الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد اي عوائق.

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وأشار المهيدات خلال التقرير المروري الصباحي، أنه من ظهر أمس الأحد حتى صباح اليوم الاثنين لم يُسجل وقوع أي حادث على الطرق الخارجية.

وحول السرعات العالية، بيّن أنه تم ضبط مركبة على طريق الأزرق تسير بسرعة 143/ ساعة، ومركبة اخرى على طريق خو تسير بسرعة 148 / ساعة، ومركبة نقل على اشارة مخيم الشهيد عزمي المفتي في محافظة إربد تسير بطريقة استعراضية، منوهاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.