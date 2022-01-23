الأحد 23-01-2022
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الأحد، 23-01-2022 09:33 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم على الصحراوي

السرعة-الزائدة


الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث على الطرق الخارجية خلال نهاية الأسبوع، كان أبرزها،حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، نتج عنه 4 إصابات متوسطة.

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وأشار العتوم، اليوم الأحد، إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على طريق المطار- مدخل طريق الشحن الجوي، ونتج عنه 5 إصابات متوسطة.


وحول المخالفات والسرعات العالية، أوضح أنه تم ضبط باص هونداي يحمل 16 راكب زيادة عن الحمولة المقررة، على طريق الأزرق.


ونوه إلى أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/ساعة على الطريق الصحراوي، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 182 كم/ ساعة على طريق شويعر.

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