ضبط مركبة تسير بسرعة 210/كم في عمان

الوكيل الإخباري- ضبطت الدوريات الخارجية مركبة تسير بسرعة 210 / كم بالساعة على طريــق المئة شرق العاصمة عمان، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.



وقال مندوب الدوريات في التقرير المروري اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من التحذيرات المتواصلة لا تزال الدوريات الميدانية تضبط سرعات عالية يرتكبها بعض السائقين على الطريق .

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ودعا جميع مستخدمي الطرق الخارجية إلى الالتزام بالسرعات المحددة تجنباً لوقوع حوادث أو تعريض حياة الآخرين للخطر.