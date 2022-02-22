ضبط 3 مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

الوكيل الإخباري - ضبطت الدوريات الخارجية مركبة شحن "ونش"، على شارع البتراء في محافظة إربد، قامت بالتحميل بطريقة مخالفة لشروط الحمولات وبروز ٦ متر.

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وقالت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إيقاف المركبة وإجراء المقتضى القانوني بحق سائقها,

وفي سياق آخر ذكرت الدوريات الخارجية أنه تم ضبط عدة مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية في مختلف المناطق.

وأشارت إلى ضبط مركبة في منطقة القطرانة على الخط الصحراوي باتجاه العاصمة عمّان تسير بسرعة 110-171 كم/ الساعة، ومركبة ثانية على طريق شويعر بسرعة 9--168 كم/ الساعة، وأخرى على طريق وادي عربة بسرعة 100-155 كم/ الساعة.

وبيّنت الدوريات الخارجية أن طرق المملكة تشهد حركة نشطة منذ ساعات الصباح وخاصة الطرق المؤدية إلى العاصمة.





