الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 08:50 م

ضحايا وجرحى بانفجار صهريج في نيجيريا

ارشيفية
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون، إثر انفجار صهريج وقود واندلاع النار به في لاغوس كبرى مدن البلاد.

وأشارت المصادر في البلاد إلى أن "الحادث وقع الخميس، في طريق بمنطقة أكيغا، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث صهاريج الوقود في نيجيريا".

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وقال مدير الوكالة في لاغوس، يمي اوكي-اوسانيانتولو: "تأكد مصرع 5 أشخاص بالحادث، إذ انتشلت جثث 3 منهم من موقع الحادث، فيما توفي اثنان في المستشفى".


وأشار إلى "إصابة 13 شخصا، وتضرر 22 مركبة وبعض المباني بالجوار".
من جهته، أكد المسؤول في وكالة الطوارئ إبراهيم فارينلوي، أن "الحادث نتج عن تسرب الوقود من الصهريج".


ولقي 12 شخصا مصرعهم ودمرت عشرات المنازل في أبريل الماضي، عقب انقلاب شاحنة صهريج، واشتعال النيران في الوقود في ولاية بنوي وسط البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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