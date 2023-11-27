ضربت زوجها حتى الموت .... تعرف على أغرب سبب لجريمة بشعة هزت الهند

الوكيل الإخباري - اعتدت زوجة بالضرب على زوجها حتى الموت، في جريمة هزّت الرأي العام في الهند؛ بسبب عدم اصطحاب الزوج لها إلى دبي للاحتفال بميلادها.

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وحسب صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، وقعت الجريمة المروعة يوم الجمعة الماضي، إثر خلاف بين رجل أعمال يعمل في قطاع العقار والبناء، يدعى نيخيل خانا (36 عامًا)، وزوجته "رينوكا".



وبحسب الصحيفة، بدأ الخلاف بين الزوجين عندما غضبت الزوجة "رينوكا" لعدم اصطحاب زوجها لها إلى دبي للاحتفال بميلادها، وتصاعد الجدال بين الزوجين حينما قالت له إنه لم يتذكرها ولم يشترِ لها هدية، ولم يصطحبها لموعد غرامي، وتطورت المشادة الكلامية بينهما، حتى لكمت الزوجة أنف زوجها بقوة، ما تسبب بكسر في أنفه وحدوث نزيف، كما أصيبت أسنانه وفكه، ورغم توسل الزوج لها، لكنها لم تتوقف، وأخذت تضربه بشكل متواصل ضربات متتالية حتى سقط الزوج مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، بعد فشل محاولات إسعافه.



وقد ألقت الشرطة الهندية القبض على الزوجة، وتم احتجازها قيد التحقيقات.



ونقلت الصحيفة عن الشرطة الهندية أن الزوجة أكدت في اعترافاتها أنهما تزوجا منذ سبع سنوات، بعد قصة حب طويلة، وكانا يعيشان حياة زوجية سعيدة، وحدثت الخلافات بسبب نسيانه لمناسبات مهمة في حياتهما، كيوم زفافهما ويوم ميلادها.

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