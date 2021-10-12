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الثلاثاء، 12-10-2021 01:16 م

طالبة تطعن زميلة لها في إحدى المدارس الثانوية في السعودية

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الوكيل الإخباري - باشر مركز شرطة النزهة في مدينة جدة السعودية التحقيق في حادثة طعن تعرضت لها طالبة في المرحلة الثانوية على يد زميلتها.

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وكانت المدرسة الخمسون الثانوية قد شهدت خلال اليوم الدراسي قيام طالبة باستخدام مشرط في شجار مع زميلة لها، وعمدت الطالبة إلى إصابة زميلتها بجرح قطعي استدعى نقلها للمستشفى لعلاجها فيما جرى إبلاغ الجهات الأمنية في السعودية التي باشرت الحادثة على الفور.

 

وكشفت صحيفة عكاظ، أن "تعليم جدة" شكل لجنة للتحقيق في الحادثة، ومعرفة مسبباتها، لاتخاذ اللازم.

 

وتقع المدرسة في حي النزهة شمالي جدة ولا يزال التحقيق جاريا من الأجهزة الأمنية السعودية ، فيما أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري أن الطالبة المعتدية بالمشرط قد تواجه عقوبة تعزيرية بالسجن، وذلك وفق تقدير القاضي الذي ينظر في القضية بالرجوع إلى أحداثها وسماع الطرفين وسماع الشهود، وبذلك تخضع لظروف جلسة القاضي وما يراه كرادع تعزيري.

 

المصدر - البيان 

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