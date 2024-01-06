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السبت، 06-01-2024 10:47 ص

طالب يقتل زميله ويصيب 5 في مدرسة أميركية

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الوكيل الإخباري - أعلن مسؤولون في جهات إنفاذ القانون بولاية أيوا الأميركية، أن تلميذاً في الصف السادس قُتل صباح يوم الخميس، وأصيب خمسة أشخاص عندما فتح طالب النار في مدرسة بالولاية في أول يوم بعد عطلة الشتاء.

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وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحافي أن المشتبه به طالب في مدرسة بيري الثانوية يدعى ديلان بتلر، وعُثر عليه ميتا بعد إصابته برصاص أطلقته قوات الأمن على ما يبدو.

 

وقال ميتش مورتفيت، وهو مساعد مدير بإدارة التحقيقات الجنائية بالولاية، للصحافيين، إن الشرطة عثرت أيضا على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء تفتيش المدرسة الثانوية.

وقال مورتفيت إن بتلر كان مسلحا ببندقية ومسدس، وأضاف أن دوافعه قيد التحقيق.

كما قال إن من بين الجرحى أربعة تلاميذ، وإن الخامس مدير بالمدرسة، رافضا الكشف عن أي أسماء.

وأضاف أن أحد المصابين في حالة حرجة لكن لا يبدو أن إصابته تهدد حياته، في حين أن الأربعة الآخرين في حالة مستقرة.


ويعد حادث إطلاق النار في ولاية أيوا الأميركية جزءا، من انتشار العنف المسلح بالمدارس الأميركية، والذي تفاقم في السنوات الأخيرة.

 

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