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السبت، 05-02-2022 03:12 م

طبيب مصري ينتحر بعد إصابته بكورونا 3 مرات تاركا رسالة مؤثرة

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الوكيل الإخباري - أقدم طبيب مصري بمحافظة الجيزة على الانتحار، بسبب مروره بأزمة نفسية مؤخرا، نتيجة إصابته بأمراض جسدية وارتفاع ضغط الدم، وإصابته بفيروس كورونا 3 مرات.

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وفي التفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد كشفت التحريات أن الطبيب المتوفى هو استشاري "نساء وتوليد"، يدعى نشأت العربي، يبلغ من العمر نحو 66 عاما، ويقيم صحبة والده البالغ من العمر 93 عاما، ولم يسبق له الزواج من قبل أو الإنجاب، وأنه كان يمر بحالة اكتئاب شديدة خلال الفترة الأخيرة، "خشية تقدمه في السن وعدم وجود أحد يقوم على رعايته، لعدم إنجابه أو زواجه".

 

وأشارت التحريات الأمنية إلى أنه "قبل انتحاره بساعات، اتصل الطبيب بزوج شقيقته واجتمع به وبوالده وزوج شقيقته وسكرتيرة عيادته والعاملة، وأفصح لهم بدخوله في حالة اكتئاب شديد عندما أصيب 3 مرات بفيروس كورونا، وتناول عقاقير كثيرة خلال الفترة الأخيرة سببت له أمراضا وتجلطات أدخلته في حالة اكتئاب شديدة - حسب أقوال أسرته ووالده وسكرتيرته، ثم تركهم ودخل إلى غرفته عدة دقائق، ليتفاجأوا بعد ذلك بأنه ألقى بنفسه من الطابق السابع وانتحر.

 

كما أنه ترك رسالة مؤثرة وحزينة قبل انتحاره، قال فيها: "الارتفاع الشديد في ضغط الدم سبب لي مشاكل صحية لا شفاء منها..المعاناة فوق احتمالي، والآلام لا تفارقني ليل نهار.. أعتذر لأسرتي وأصدقائي والمرضى".

 

البيان 

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