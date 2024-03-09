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الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 09:43 ص

طعناً بالسكين.. 6 قتلى بينهم أطفال في حادث مفجع في كندا

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الوكيل الإخباري - ألقت الشرطة الكندية القبض على طالب سريلانكي، يبلغ من العمر 19 عامًا، متهم بطعن وقتل ستة أشخاص من عائلة سريلانكية كان يعيش معهم في منطقة بارهافن، حسبما ذكرت شرطة أوتاوا يوم الخميس.

ووجهت إلى المشتبه به، الذي تم تعريفه باسم فيبريو دي زويسا، ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة بالشروع في القتل.

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وفي بحسب الشرطة الكندية ، قتل دي زويسا أماً تبلغ من العمر 35 عاماً، وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات، إضافة إلى طفلة رضيعة، وأحد معارف العائلة البالغ من العمر 40 عاماً. أمّا الأب فاصيب بجروح خطيرة، لكنها لا تهدد حياته.


وقال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس، إن زويسا استخدم "سلاحًا حادًا" أو "أداة تشبه السكين". 

 

euronews

 

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