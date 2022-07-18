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الإثنين، 18-07-2022 06:28 ص

طعنها بواسطة مفك .. جريمة صادمة تهز العراق

العراق2


الوكيل الإخباري - كشفت قيادة شرطة محافظة بابل العراقية يوم الأحد، ملابسات قتل رجل زوجته في المحافظة، في جريمة هزت بابل.

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وذكرت القيادة في بيانها أن "فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن بمتابعة وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري، من كشف جريمة قتل سجلت على أنها حادث احتراق دار يسكنها رجل وزوجته مع ابنتهما".


وأضافت أنه "لدى استجواب ابنتهما المصابة والتحقيق معها اعترفت بإقدام أبيها في ساعة متأخرة من ليلة أمس على طعن أُمها بواسطة (مفك براغي) مما أفضى الى مفارقة الحياة فورا وبعدها قام بضربها بـ(شيشة أركيلة) محاولا الإجهاز عليها مما تسبب بإصابتها ومن ثم حاول الانتحار بفعل حريق داخل المنزل".


وأشارت إلى أنه "من خلال الاعترافات تم التوصل الى الفاعل والقبض عليه في ردهة الحروق داخل المشفى". 


ولفتت إلى أنه "تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصُدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه لينال جزاءه العادل".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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