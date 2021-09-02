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الخميس، 02-09-2021 10:07 ص

طفلان أفغانيان على حافة الموت بعدما تناولا فطرا ساما في بولندا

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الوكيل الإخباري - صرح أطباء في مستشفى الأطفال الرئيسي في بولندا، أول يوم الثلاثاء حاجة طفل أفغاني يبلغ من العمر 6 سنوات إلى عملية زراعة كبد بعدما تناول فطراً ساماً برفقة عائلته.

ويرقد شقيق الطفل، والذي يبلغ 5 سنوات في غيبوبة، فيما يعمل الأطباء على فحص خلايا الدماغ أما الحالة الصحية للأخت البالغة 17 عاما، وبقية العائلة تبدو مستقرة وفقا لأطباء المستشفى.

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وتناول الأطفال الفطر السام أثناء تنزههم في غابة قريبة من المركز الذي يعيشون به والواقع في بودكوفا ليسنا، بالقرب من وارسو، بحسب "يورونيوز".


وتم إجلاء الطفلين وشقيقتهم الكبرى من أفغانستان إلى بولندا الأسبوع الماضي، بعد سيطرة طالبان على أفغانستان. 


ويُعد فطر قبعة الموت من أكثر أنواع الفطر فتكا وخصوصا للأطفال، ويُشبه فطر عيش الغراب الصالح للأكل بشكلٍ كبير، ويؤدي تناوله إلى تسميم الجسم وإتلاف الخلايا بعدَ تناوله بحوالي 10 ساعات.

 

المصدر - البيان 

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