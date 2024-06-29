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السبت، 29-06-2024 11:16 ص

طفلة تثير ضجة بالمغرب.. توفيت بطريقة "مريبة"

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الوكيل الإخباري- ضجة واسعة صاحبت وفاة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بمدينة أغادير المغربية، بعد خضوعها لعملية إزالة اللوزتين داخل مستشفى خاص.

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وأفادت تقارير صحفية بأن أسرة الطفلة أكدت أن الوفاة وقعت نتيجة خطأ في عملية التخدير التي تمت بمعرفة الممرضات وليس الطبيب المختص في التخدير، كما شددت الأسرة على قيامها بجميع التحاليل المطلوبة في مثل هذه العمليات الجراحية.


وطالب نائب برلماني السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف ملابسات وفاة الطفلة تجنبًا لوقوع حوادث أليمة يذهب ضحيتها أبرياء أغلبهم في عمر الزهور".


وانتقد النائب البرلماني خالد الشناق، عن دائرة "إنزكان أيت ملول" ما أسماه ظاهرة (الوفيات المتكررة لأطفال أبرياء) نتيجة الإهمال الذي يتعرضون له في بعض المصحات الخاصة التي هدفها الربح على حساب صحة المريض".

العين الاخبارية



 




 

 


 

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