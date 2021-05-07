الجمعة 07-05-2021
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الجمعة، 07-05-2021 12:31 م

طفلة تنجو من حادث دهس بأعجوبة في الصين.. فيديو

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الوكيل الاخباري - شهد أحد الشوارع الصينية حادث يحبس الأنفاس لطفلة عمرها 3 سنوات استطاعت النجاة من أمام سيارة توقفت على بعد سنتيمترات منها.

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يرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، لحظة عبور طفلة لأحد الشوارع في الصين قبل أن تفاجئها سيارة مسرعة لم يتمكن قائدها من إيقافها على بعد مسافة كبيرة من الطفلة.

 

وبحسب الفيديو، فإن الطفلة حاولت استباق والدتها في عبور الشارع قبل أن تباغتها السيارة عندما أصبحت في منتصفه، بينما يبدو أن والدتها قد أصيبت بالذهول في تلك اللحظة.

 


سبوتنيك

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