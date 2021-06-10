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الخميس، 10-06-2021 01:48 م

طفلة روسية تستنجد بوالدتها التي علقتها من شرفة المنزل قبل أن تموت - فيديو مؤثر

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الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة The Daily Mail البريطانية حادثة مأساوية تسببت فيها أم بعد تعليق طفلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات على الشرفة عقاباً لها على بكائها قبل أن تسقط أرضاً وتلقى مصرعها، واعتقلَت السلطات في روسيا السيدة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل بحق طفلتها، حسبما أفادت سلطات إنفاذ القانون.

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وسُمِعَت الطفلة، التي تُدعَى أناستاسيا، في شريط فيديو تتوسل: "ماما، أنا خائفة"، ثم: "أنا خائفة، خائفة، خائفة… أنا خائفة" قبل أن تسقط مسافة 18 متراً وتلقى مصرعها، وتُظهِر أشرطة المراقبة اللحظات المروعة الأخيرة من سقوط الطفلة قبل ارتطامها بالأرض.

 

 

 

فيما ذكر موقع Life News أنَّ الأم، آنا روزانكينا (23 عاماً)، شوهدت بعد ذلك في شريط فيديو من كاميرات المراقبة في المِصعَد، بعدما أخذت جثمان الطفلة وعادت به إلى شقة الأسرة في الطابق السادس في ساراتوف وكانت تهز جثمان الطفلة وكأنما تحاول إحياءها مرة أخرى.


وتفيد التقارير بأنَّ الأم كانت تحمل الطفلة، التي كانت تصرخ، من قميصها وتُدَلّيها من فوق سور الشرفة، لكن القميص تمزق، وسقطت الطفلة. 

 

فيما قال أحد المارة -الذي شوهد في فيديو كاميرات المراقبة- إنه سمع صراخ طفل بصوت عالٍ من طابق علوي، وأضاف: "فجأة سمعت صوت سقوط كئيباً… ثم توقفت الصرخات".

وتابع: "عندما استدرت، رأيت فتاة صغيرة ملطخة بالدماء ملقاة على الأسفلت. وهرعت للاتصال بخدمات الطوارئ. كنت في صدمة شديدة".


وقال الجيران إنَّ الأم زعمت أنَّ الطفلة تسلَّقت على سور الشرفة بمفردها.

 


 

 

المصدر - عربي بوست 


 

 




 

 


 

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